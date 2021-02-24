Байден рассказал о результатах переговоров с премьер-министром Канады

Американский президент Джо Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. О результатах беседы рассказал президент США, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Мы запустим расширенный американо-канадский диалог по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и <…> управлением», — заявил президент США.

Политикам удалось обсудить вопросы преступности, расизма и дискриминации, а также трансатлантической безопасности. Был запущен расширенный диалог по Арктике.

Байден отметил, что Канада является важным партнером для США.