Байден рассказал о результатах переговоров с премьер-министром Канады
Американский президент Джо Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. О результатах беседы рассказал президент США, сообщил сайт «Политика сегодня».
«Мы запустим расширенный американо-канадский диалог по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и <…> управлением», — заявил президент США.
Политикам удалось обсудить вопросы преступности, расизма и дискриминации, а также трансатлантической безопасности. Был запущен расширенный диалог по Арктике.
Байден отметил, что Канада является важным партнером для США.