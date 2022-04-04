Байден рассказал, кого боится больше всего. И это не Путин

СМИ узнали, кого президент США Джо Байден боится больше всего. Об этом сообщил CNN.

Подробная информация о том, кого боится президент Штатов, опубликована в книге двух американских журналистов. Она выйдет в свет в мае 2022 года.

Самым опасным человеком в мире Байден назвал медиамагната Руперта Мердока. Подчеркивается, что ему 91 год.

Авторы книги также рассказали о втором источнике страхов Байдена. По их словам, американский лидер назвал телеканал Fox News «одной из самых разрушительных сил в США». Ранее глава Штатов не высказывался публично об этом СМИ.

Президент Америки сделал оба заявления во время разговора с одним из своих помощников. Имя собеседника не уточняется.

CNN отметил, что после выхода книги в свет может произойти широкий общественный резонанс. Fox News является фактически единственным общенациональным СМИ Америки. Этот телеканал поддерживал предыдущего президента США Дональда Трампа во время всех его предвыборных президентских кампаний.