Байден рассказал, какую политику будет вести по отношению к России, Китаю и Ирану

По его словам, Штатам в контексте переговоров по иранской ядерной программе нужно работать над восстановлением «близких отношений [со странами] Индо-Тихоокеанского» региона и Европы. Европейских партнеров демократ планирует вернуть на сторону США.

Он подчеркнул, что Вашингтон не должен позволить Тегерану получить в распоряжение ядерное оружие.

«Одно я знаю наверняка — мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы [стран]», — резюмировал Байден.

Ранее демократ выступил за возвращение Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, соглашение, которое контролирует ядерные разработки Тегерана, — это «лучший инструмент обеспечения стабильности в регионе».

По его мнению, пока сложно сказать, как его намерение возобновить участие США в ядерной сделке с Ираном скажется убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«Это будут сложные, сложные переговоры. У меня нет иллюзий на этот счет», — сказал он о возможных переговорах с Ираном.

Недавно российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о пяти направлениях работы с новой администрацией президента США Джо Байдена.