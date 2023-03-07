Мир 07 марта 2023, 03:47 Байден рассказал, как врачи проверяли наличие у него мозга Президент США Байден пошутил, что перенес операцию с целью проверить, есть ли у него мозг РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден рассказал об операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг. Об этом он в шутку заявил на встрече с международной ассоциацией пожарных, написало издание Daily Mail.

«У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Врачи пару раз удаляли мне верхнюю часть головы, чтобы проверить, есть ли у меня мозг», — пошутил Байден.

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Об этой истории, произошедшей 35 лет назад, президент вспомнил не случайно. Он рассказал, что однажды из-за аневризмы ему понадобилась срочная операция. Но в тот день шел сильный снегопад, из-за чего Байден не смог попасть в госпиталь. Тогда спасти ему жизнь помогли пожарные, которые доставили его к врачам.

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Ранее жена Байдена Джилл назвала проверку ее супруга на умственные способности «смехотворной». Она также не согласилась с основным аргументом противников переизбрания главы Белого дома на второй срок — его возрастом. Она предложила оценить возможности других, более молодых политиков, жить в таком темпе, как сейчас живет ее муж.

Джо Байдену в этом году исполнится 81 год. Он уже стал старейшим главой государства в истории США.