Байден раскрыл условия встречи с Ким Чен Ыном

Встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может произойти на определенных условиях. Прежде всего, если будут обсуждаться пути денуклеаризации Пхеньяна. Но также необходимо проработать и другие требования, которые могут выдвинуть Соединенные Штаты.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден на вопрос о возможности встречи с северокорейским лидером, заданный на пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

«Если он [Ким Чен Ын] возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его [Ким Чен Ына] ядерного арсенала», — заявил Байден (цитата по ТАСС).

Президент уточнил, что готов согласиться на такую встречу, если у высокопоставленных чиновников Вашингтона будет понимание того, как стороны «будут продвигаться» в процесс переговоров. Байден отметил, что не стал бы делать того, что «было в недавнем прошлом».

«Я бы не стал предоставлять ему всего того, чего он добивается, — международного признания в качестве законного… Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно», — подчеркнул Байден. Он добавил, что сначала его команда должна встретиться с коллегами в Северной Корее, чтобы он «знал конкретику».

Байден признал, что до него от Ким Чен Ына не смогли ничего добиться четыре американские администрации. Он заявил, что у него не иллюзий и эта проблема сложна.

Пхеньян в конце марта обвинили Совбез ООН в предвзятости и применении двойных стандартов. Глава МИД Северной Кореи Чо Чхоль Су подчеркнул, что организация не проводит проверок, когда запуски ракет проводят Франция, США или Великобритания.