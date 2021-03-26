Байден раскрыл подробности беседы с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден раскрыл подробности беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер разъяснил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации, тем не менее между странами ожидается «жесткая-жесткая конкуренция».

«Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция», — передало РИА «Новости» слова главы государства.

Байден также сравнил подходы Си Цзиньпина с политикой Владимира Путина в желании противостоять западным демократиям.

Накануне прошла первая публичная конференция Байдена. Первый раз по телефону президент Америки поговорил с Си Цзиньпином в феврале.

СМИ со ссылкой на источник среди европейских чиновников заявили, что администрация США обеспокоена тесными связями Турции с Россией, а также «отступлением» ее от «демократии». А с Китаем Байден хочет иметь только здоровую конкуренцию.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Однако 78-летний американский лидер добавил, что не любит загадывать на будущее.