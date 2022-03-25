Байден раскрыл, кто решит вопрос о территориальных уступках Украины

Властям Украины следует самостоятельно определиться, идти ли им на какие-то территориальные уступки на переговорах с Россией или нет. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова привел ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе, куда Байден прилетел на саммит НАТО, его спросили, следует ли Украине идти на какие-либо территориальные уступки.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — заявил американский лидер.

Он также добавил, что, по его мнению, стране не придется ничего уступать.

«Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать», — сказал Байден.

По его словам, это переговоры между Украиной и Россией, и он не участвует в консультациях.

Ранее сообщалось, что посол США Джон Салливан выразил надежду, что доживет до нормальных отношений с Россией. Дипломат сообщил, что США пока не собираются закрывать свое посольство в Москве. По его словам, отзывать его с должности посла президент США Джо Байден пока тоже не намерен. А иметь в России свое диппредставительство для США очень важно, отметил он.