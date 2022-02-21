Байден провел заседание Совета нацбезопасности по вопросу Украины

Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности. На нем обсуждалась ситуация вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления пресс-службы Белого дома.

Последние несколько месяцев западные страны и Украина обвиняли Россию в стягивании войск к российско-украинской границе и подготовке «вторжения». РФ неоднократно опровергала такие заявления.

Несколько дней назад ситуация в Донбассе накалилась. В четверг, 17 февраля, Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что ВСУ открыли огонь из тяжелого вооружения по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ЛНР и ДНР объявили срочную эвакуацию жителей республик в Россию. Это решение они объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины. Жителей Донбасса с вечера пятницы, 18 февраля, эвакуируют в Россию.

20 февраля СМИ со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что украинские военные 37 раз начинали стрелять по территории ДНР. Через несколько часов после этого СМИ со ссылкой на Народную милицию ЛНР сообщили, что ВСУ начали обстрел из арторудий по территории республики по всей линии соприкосновения.