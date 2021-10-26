Байден провел встречу со священнослужителем

Президент США Джо Байден провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Байдена.

Священнослужитель заявил, что встреча прошла хорошо. Патриарх отметил, что Джо Байден является верующим человеком. Он выразил уверенность в том, что политику удастся сделать большой вклад в развитие страны.

«Президент — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением», — заявил патриарх.

Также Варфоломей провел встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, передал RT.