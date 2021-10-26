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    26 октября 2021, 15:22

    Байден провел встречу со священнослужителем

    Президент США Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея

    Арина Бобкова

    Президент США Джо Байден провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Байдена.

    Священнослужитель заявил, что встреча прошла хорошо. Патриарх отметил, что Джо Байден является верующим человеком. Он выразил уверенность в том, что политику удастся сделать большой вклад в развитие страны.

    «Президент — человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением», — заявил патриарх.

    Также Варфоломей провел встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, передал RT.