Байден провел переговоры с президентом Мексики

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором. Об этом сообщил RT со ссылкой на Белый дом.

Они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, ситуацию с климатом и взаимодействие на границе. Также Байден и Обрадор пришли к тому, что отношения между государствами должны быть построены на взаимном уважении.

«Лидеры намерены взаимодействовать в вопросах борьбы с пандемией COVID-19, оживления экономического взаимодействия, а также поиска путей сотрудничества в вопросах климата», — уточнятся в заявлении Белого дома.