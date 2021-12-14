Байден провел переговоры с президентом Финляндии Ниинисте

Лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом написал RT со ссылкой на сообщение Белого дома США.

«Лидеры обсудили общие опасения по поводу дестабилизирующего наращивания военной мощи России вдоль границы с Украиной, а также важность трансатлантических усилий по деэскалации сложившейся ситуации», — сообщили в администрации Байдена.

Кроме того, Байден одобрил решение Финляндии закупить истребители F-35 и отметил, что эти поставки укрепят отношения между США и Финляндией.