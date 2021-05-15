Байден провел переговоры с премьером Израиля и президентом Палестины

Президент США Джо Байден обсудил по телефону ситуацию в Израиле с премьером страны Биньямином Нетаньяху. После этого американский лидер провел переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент сегодня разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Президент подтвердил свою твердую поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе», — заявили в пресс-службе.

В Белом доме добавили, что Байден осудил неизбирательные нападения на города по всему Израилю. Также глава Вашингтона выразил обеспокоенность в связи с безопасностью журналистов. Нетаньяху же подчеркнул, что Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту».

Позже Байден поговорил с Аббасом и выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства.

«Они обсудили нынешнюю напряженность в Иерусалиме и на Западном берегу и выразили общее желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и происхождения», — рассказали в пресс-службе.

В ходе разговора Байден заявил, что ХАМАСу необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля.