Байден провел 100 дней у власти

Прошло ровно 100 дней с прихода к власти кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Что изменилось при нем, вспомнила «Политика сегодня».

Он обещал, что за первые 100 дней правления вакциной от коронавируса привьются 100 миллионов граждан. Обещание он сдержал досрочно — на 58-й день. После этого американский лидер поднял планку до 200 миллионов прививок.

Байден начал президентский срок с внешнеполитической повестки. Это противоречило его предвыборной программе стать «слугой народа», то есть посвятить всего себя проблемам обычных жителей.

Президент сразу же отменил 62 постановления своего предшественника Дональда Трампа. При нем США вернулись в Парижское климатическое соглашение, вместе с Россией продлен Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Также глава государства обвинил «российских хакеров» в атаке на сервера американской компании SolarWind, после чего были введены санкции.

Байден первым из президентов Америки официально признал геноцид армянского народа в 1915–1916 годах. А еще он назвал российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Глава государства снял запрет на службу в армии для трансгендеров. Помимо этого, при нем разгорелся миграционный кризис. Президент сократил количество мигрантов, которых готов впустить в США, до 25 тысяч человек, а еще через месяц — до 15.

Решения Байдена на посту главы Белого дома одобрили 56% граждан.