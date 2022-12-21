Мир 21 декабря 2022, 01:56 Байден проведет личную встречу с Зеленским в США — СМИ CNN: президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден готовится принять коллегу Владимира Зеленского в Белом доме 21 декабря. Украинский лидер также выступит в Конгрессе и будет просить очередную помощь для страны, сообщил телеканал CNN.

По данным американских СМИ, Зеленский прибудет в Вашингтон, а также посетит Капитолий. Это может стать его первой зарубежной поездкой после начала спецоперации.

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Издание Axios написало, что американский парламент уже начал готовиться к визиту президента Украины. Для этого полиция усиливает меры безопасности. Зеленский должен выступить в ходе совместного заседания двух палат Конгресса.

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Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден пока не планирует посещать Киев из соображений безопасности. В ноябре с необъявленным визитом в украинской столице побывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону. Главы государств в ходе долгого разговора обсудили мирный план украинского лидера, представленный на саммите G20.