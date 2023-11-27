Мир 27 ноября 2023, 07:24 Байден пропустит климатическую конференцию ООН в Дубае — СМИ NYT: Байден не приедет на климатический саммит ООН в Дубае Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

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Президент США Джо Байден запанировал пропустить климатический саммит ООН в ОАЭ. Об этом сообщила газета The New York Times.

Конференция состоится с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае. По информации издания, американский лидер не сможет посетить мероприятие. США в ОАЭ представит посланник президента по вопросам изменения климата по вопросам климата Джон Керри.

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Белый дом не раскрыл причину, по которой глава государства пропустит климатическую конференцию ООН. На вопрос о планах американского лидера Керри ответил, что Байден занимается вопросом конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Вице-президент Камала Харрис также планирует пропустить мероприятие в Дубае. По информации издания, в конференции примут участие британский король Карл III, папа римский Франциск и лидеры порядка 200 стран мира.

Ранее СМИ сообщили, что ситуация в секторе Газа вызвала раскол в администрации президента США. Около 20 сотрудников Белого дома раскритиковали Байдена за игнорирование действий Израиля в палестинском анклаве и гибель мирного населения.