Мир 28 июня 2023, 04:17 Байден снова произнес то, что не стоило Daily Express US: Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден в очередной сказал то, что не следовало говорить. Выступая в Белом доме американский лидер случайно прочитал вслух подсказку телесуфлера, сообщило издание The Daily Express US.

Речь Байдена была посвящена инициативе развития в США высокоскоростного интернета. Президент рассказывал о положительной реакции американцев и случайно прочитал подсказку суфлера, обозначавшую конец цитаты.

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«И вот что она написала мне, цитирую: „Вы можете представить мою радость“. <…> Как написала Бет, „это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30–40-е годы обеспечил фермы электричеством“. Конец цитаты», — сказал Байден.

Австралийская телеведущая в прошлом году высмеяла Байдена и заявила, что Америкой правит суфлер. Президент США кроме своей речи зачитал пометки редактора «конец цитаты» и «повторите эту строку».