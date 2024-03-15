Мир 15 марта 2024, 06:17 Байден проигнорировал крупнейшую угрозу терактов в США со времен башен-близнецов — сенатор Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года РИА «Новости»

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В США въехало рекордное количество нелегальных мигрантов. Страна столкнулась с самой высокой угрозой терроризма с 2001 года, но президент Джо Байден проигнорировал проблему. Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. <…> И Джо Байден, и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками. Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это», — возмутился политик.

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Из-за политики открытых границ, по информации Теда Круза, за время правления Джо Байдена в США попали 10,4 миллиона мигрантов. Только за последние две недели появились новости о ввозе 320 тысяч нелегалов через 43 аэропорта. Сенатор обвинил Белый дом в замалчивании проблемы и призвал разрешить миграционный кризис.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор настоял на переброске к южной границе США группировки из 70-80 тысяч военнослужащих. Он призвал сделать это как можно скорее.