Мир 13 июня 2023, 00:56 Байден продлил режим ЧС для Белоруссии, а вместе с ним и санкции Президент США Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии, объявленный в 2006 году РИА «Новости»

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Лидер США Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Америке из-за внутриполитического кризиса в Белоруссии, сообщили в Белом доме. Американские власти используют его как законное основание для применения к стране санкций.

Режим ЧС американские власти объявили указом от 16 июня 2006 года, а 9 августа 2021 года указ расширили. Белый дом обвинил руководство Белоруссии в фальсификациях на выборах президента 2020 года, подавлении демократии и преследовании оппозиции. По словам Байдена, ситуация в стране продолжает «представлять исключительную угрозу для США», в связи с чем он и решил продлить указ.

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«Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии, а также вредная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — сказано в заявлении.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии «с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран».