Мир 04 марта 2024, 21:17 Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США из-за ситуации на Украине Байден продлил в США режим чрезвычайной ситуации из-за Украины на год РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил о продлении режима «чрезвычайной ситуации» в стране, который ввели из-за ситуации на Украине в 2014 году. Об этом он сообщил в письме в американский конгресс.

По его словам, «действия и политика правительства Российской Федерации <…> продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

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Также американский лидер выразил обеспокоенность разрушением демократических процессов и институтов на Украине, которое, как он выразился, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности этой страны.

Эти факторы, как подчеркнул президент, стали триггерами для того, чтобы «продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины».

Ранее сообщалось, что конгресс США может рассмотреть законопроект о новом бюджете, предусматривающем выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине этой весной.