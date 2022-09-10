Действующий в США 21 год режим ЧП снова продлили | 360°

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Действующий в США 21 год режим ЧП снова продлили

Президент США Байден на год продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП

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Президент США Джо Байден решил на год продлить режим чрезвычайного положения, объявленный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению американского лидера, угроза терактов сохраняется. Документ появился на сайте Белого дома.

Закон о чрезвычайных ситуациях в США предполагает, что режим чрезвычайного положения автоматически прекращается, если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не направляет конгрессу уведомление о продлении и не публикует его в Федеральном реестре.

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«Я направил в Федеральный реестр прилагаемое уведомление, в котором говорится, что чрезвычайное положение <…> будет действовать еще один год. Террористическая угроза, которая привела к объявлению 14 сентября 2001 года чрезвычайного положения в стране, сохраняется», — сказано в письме Байдена конгрессу.

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Ранее президент США также продлил чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы «или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах», введенное 12 сентября 2018 года.

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