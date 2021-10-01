Байден продлил финансирование правительства

Президент США Джо Байден продлил финансирование американского правительства. Он подписал закон, который будет действовать по 3 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Документ подписан в качестве законодательного акта», — заявили в Белом доме.

Американский лидер поблагодарил всех, кто работал над документом. Ранее законопроект одобрили в обеих палатах Конгресса США.

Законодатели пока согласовали полноценный бюджет на следующий финансовый год, хотя нынешний закончился 30 сентября. Если бы в США не приняли временный бюджет, то это обернулось бы приостановкой деятельности многих правительственных учреждений. Работа прекратилась бы с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (07:00 по московскому времени).

В последний раз подобный «шатдаун» произошел зимой 2018 года. Тогда государственным служащим пришлось отправиться в вынужденный отпуск. Они не работали в течение 35 дней, что стало рекордным сроком. Подписанный Байденом закон позволит работать правительству до 3 декабря включительно.