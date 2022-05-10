Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Сирии еще на один год. Об этом сообщил Белый дом в распространенном уведомлении.

Как заявили в документе, действия сирийского режима угрожают национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение и санкции должны продолжить действовать и после 11 мая 2022 года.

«Поэтому <…> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», — отметил Байден. Цитату привел ТАСС.

По мнению американской администрации, сирийские власти допускают насилие и нарушение прав человека. США призвали руководство страны прекратить войну против собственного народа. Также властям Сирии необходимо объявить режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и начать обсуждение политического урегулирования ситуации.

В документе подчеркнули, что американская сторона в вопросе продления санкционного режима будет учитывать изменения в политике сирийского правительства.