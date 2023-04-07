Мир 07 апреля 2023, 20:14 Байден продлил действие санкций против России на год Белый дом: президент США Байден продлил на год ряд санкций против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский президент Джо Байден продлил на год действие некоторых антироссийских санкций из-за «вредоносной иностранной деятельности правительства России». Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

По мнению Байдена, Россия занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США. Власти страны якобы пытались препятствовать «проведению свободных и честных демократических выборов», участвовали во вредной кибернетической деятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

Реклама

Также в Белом доме утверждают, что Россия будто бы «нарушала устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность стран», поэтому несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

«Поэтому я решил, что необходимо продлить чрезвычайное положение в стране, объявленное в административном указе 14024 в отношении конкретной вредной иностранной деятельности правительства РФ», — отметил Байден.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что экономики обеих стран выдержат давление со стороны Запада и не рухнут под санкциями.