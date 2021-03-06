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    06 марта 2021, 02:56

    Байден продлил действие санкций против Ирана

    Дарья Бунякова

    Президент США Джо Байден на год продлил действие ограничительных мер против Ирана. Он заявил, что действия властей страны продолжают нести угрозу американской нацбезопасности, экономике и политике.

    «Действия и политика правительства Ирана <…> продолжают быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США», — привела пресс-служба Белого дома цитату из документа, подписанного Байденом.

    Американский лидер заявил, что Тегеран занимается распространением оружия и разработкой ракет. Кроме того, власти страны поддерживают террористические группировки и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции.

    В итоге Байден направил уведомление в Конгресс о продлении «чрезвычайного положения» в отношении Ирана. Санкции были введены в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, а их действие продлевалось каждый год. В этот раз Байден также продлил ограничения на год.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал снять односторонние ограничения в отношении Ирана. Он заявил, что санкции необходимо отменить для экономического роста и стабильности региона.