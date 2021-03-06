Байден продлил действие санкций против Ирана

Президент США Джо Байден на год продлил действие ограничительных мер против Ирана. Он заявил, что действия властей страны продолжают нести угрозу американской нацбезопасности, экономике и политике.

«Действия и политика правительства Ирана <…> продолжают быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США», — привела пресс-служба Белого дома цитату из документа, подписанного Байденом.

Американский лидер заявил, что Тегеран занимается распространением оружия и разработкой ракет. Кроме того, власти страны поддерживают террористические группировки и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции.

В итоге Байден направил уведомление в Конгресс о продлении «чрезвычайного положения» в отношении Ирана. Санкции были введены в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, а их действие продлевалось каждый год. В этот раз Байден также продлил ограничения на год.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал снять односторонние ограничения в отношении Ирана. Он заявил, что санкции необходимо отменить для экономического роста и стабильности региона.