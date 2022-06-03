Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

Президент США Джо Байден призвал запретить продажу штурмового оружия и магазинов для большого количества патронов обычным американцам. Он указал на серьезный кризис психического здоровья в стране и призвал предпринять какие-то меры, сообщил РБК.

«Почему обычные граждане должны иметь возможность покупать штурмовое оружие с магазинами на 30 патронов, которое позволяет стрелкам выпускать сотни пуль за считанные минуты?» — спросил Байден, обращаясь к конгрессу.

По мнению президента США, если полный запрет ввести нельзя, нужно поднять возрастной ценз, то есть разрешить продажу оружия с 21 года, а не с 18 лет. Помимо этого, он указал на вред, который причиняют детям соцсети.

В конце мая 18-летний Сальвадор Рамос, вооружившись пистолетом и и полуавтоматической винтовкой устроил стрельбу в школе в Ювалде, штат Техас. Он застрелил 19 детей и двоих взрослых. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Байден выступает за усиление мер по контролю за оружием, но не поддерживает полный запрет на его продажу, сообщала «Газета.ru».