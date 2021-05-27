Байден призвал закончить «эпидемию насилия с применением оружия» в США

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших при стрельбе возле железнодорожного депо в Калифорнии. Он также призвал Конгресс принять меры, чтобы помочь положить конец «эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в Америке».

Об этом, как сообщил ТАСС, говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского президента.

Байден отметил, что приказ о приспущении флагов он отдает всего через несколько недель «после того, как это было сделано из-за стрельбы в массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере (штат Колорадо), в доме в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) и на складе FedEx в Индианаполисе (штат Индиана)».

Флаги США до 30 мая будут приспущены над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, а также над всеми посольствами, военными базами и кораблями.

«Я вновь призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, чтобы помочь положить конец эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в Америке», — заявил глава Белого дома.

Во вторник, 25 мая, стало известно о стрельбе, которая раздалась у мемориала Джорджу Флойду в годовщину его гибели. Свидетелем перестрелки стал журналист. Съемку, которую он вел, пришлось прекратить. Свой репортаж Филип Краутер вел с площади в Миннеаполисе.