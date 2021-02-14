Байден призвал ужесточить законы об оружии

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить законы об оружии. В частности, он требует ввести запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием.

Соответствующее заявление американский лидер распространил в третью годовщину стрельбы в старшей школе в городе Паркленд, штат Флорида, в 2018 году. Тогда погибли 14 учеников и три учителя. Постановление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле», — заявил Байден.

Он призвал проверять личность при любой продаже оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости. Также необходимо наложить запрет на возможный уход от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на улицах боевое оружие.

«Пришло время действовать», — добавил президент.

Ранее демократ обещал добиться полного запрета на владение штурмовым огнестрельным оружием, если его выберут главой государства. При этом он высказывался против принудительной конфискации такого оружия у владельцев. Вместо этого Байден предложил «национальную программу выкупа».

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к Конституции. Однако правила покупки, ношения и хранения различаются от штата к штату.