Мир 13 июля 2023, 23:24 Байден призвал Пригожина следить за тем, что он ест Президент США Байден посоветовал бизнесмену Пригожину внимательнее следить за своим меню РИА «Новости»

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Бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину может грозить опасность после попытки мятежа, заявил президент США Джо Байден. Во время пресс-конференции в Хельсинки американский лидер посоветовал предпринимателю внимательнее следить за тем, чем он питается, сообщило агентство Bloomberg.

У Байдена поинтересовались, знает ли он, где может находиться Пригожин. Президент ответил, что не располагает такими сведениями, но решил пошутить на тему безопасности основателя ЧВК.

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«Если бы я был на его месте, я бы был осторожен с тем, что я ел. Я бы следил за своим меню», — заявил американский лидер.

Президент Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера» после попытки мятежа, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, стороны обсуждали случившееся, а также ситуацию в зоне СВО около трех часов. В министерстве обороны Белоруссии позже заявляли, что намерены обменяться опытом с бойцами ЧВК, когда они прибудут в республику.

«Вагнеровцы» могут отправиться для выполнения боевых задач в Киев, заявил «Царьграду» Герой ДНР Андрей Пинчук. По его словам, это произойдет, если власти России примут такое решение.