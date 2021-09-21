Байден призвал мир объединиться для развития международного права

Для обеспечения безопасности и процветания всего человечества правительства стран мира должны объединиться. Это необходимо для совместного развития системы международного права. Каждое государство — член ООН также обязано соблюдать фундаментальные обязательства, которые взяло на себя.

Об этом на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил президент США Джозеф Байден.

«В настоящее время правительства должны продолжать системно работать вместе для развития международного права, чтобы обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех. Это так же важно сегодня, как это было 76 лет назад», — цитирует его слова Белый дом.

Байден заявил о своей солидарности с ценностями ООН. По его словам, сотрудничество, основанное на всеобщей поддержке сейчас важно, как никогда. В ответ Гуттериш назвал сотрудничество с Вашингтоном «краеугольным камнем» работы всемирной организации.

Ранее генсек ООН предупреди, что общемировое повышение температуры на 2,7 градуса станет последним шагом к экологической катастрофе. Он призвал страны реализовать Парижское климатическое соглашение пока не поздно.