Байден призвал американцев продолжать протесты из-за запрета абортов

Президент США Джо Байден призвал американцев продолжать устраивать протестные акции. Он заявил, что несогласные с решением Верховного суда по абортам должны отстаивать свою позицию.

Журналисты подняли тему абортов во время выступления Байдена в штате Делавэр, сообщила пресс-служба Белого дома. Представители прессы попросили американского лидера прокомментировать проходившие 9 июля протесты.

«Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно», — обратился Байден к активистам.

Он снова заявил, что в США необходимо принять федеральный закон, который будет гарантировать женщинам право на прерывание беременности. По словам президента, он попросил свою администрацию выяснить, может ли он объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения в связи с решением Верховного суда.

В конце июня Верховный суд США отменил постановление, гарантирующее женщинам права на прерывание беременности. После этого штаты начали вводить запрет на аборты. Несогласные с вердиктом суда стали выходить на улицы и устраивать протестные акции.