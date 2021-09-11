Байден призвал американцев к единству в годовщину терактов 11 сентября

Единство делает американцев теми, кем они действительно являются, и никогда не стоит это забывать. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в видео, опубликованном в его Твиттере, говоря о наступающей годовщине терактов 11 сентября.

«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие [после теракта] дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — отметил Байден.

Байден сказал, что после той страшной даты героизм проявляли все. Его можно было встретить и там, где он был ожидаемым, и там, где самоотверженность просто приводила в шок. Именно в эти тяжелые дни можно было особенно остро ощутить национальное единство страны и всю ту стойкость, на которую способны американцы.

Байден добавил, что тогда США доказали всем: любой, кто стремится причинить Америке зло, поплатится за свои действия. Но еще президент отметил, что после этого началась настоящая волна гнева и страха, направленная на американских мусульман. Байден подчеркнул, что у них мирная религия, и людей действительно верны.

На этом фоне американский президент еще раз подчеркнул, насколько важно внутреннее единство в стране. Его нужно беречь и расширять, не давать никаким внешним угрозам его подорвать. Именно это, по словам Байдена, может создать Америку в лучшем ее проявлении. В США уже начали почитать память всех, кто погиб в страшных терактах.