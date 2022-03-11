Президент США Джо Байден выступит с обращением, в котором призовет прекратить нормальные торговые отношения с Россией из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, американский лидер собирается расчистить путь для повышения тарифов на российский импорт.

По информации CNN, США вместе с G7 и Евросоюзом будут призывать к отмене статуса «Наиболее благоприятствуемой нации» для России. Эта мера потребует одобрение конгресса США.

Ожидается, что Байден выступит 11 марта. После объявления президента США конгресс представит свой законопроект.

Байден 8 марта подписал указ о запрете на ввоз нефти, природного газа и угля из России. Президент США отметил, что понимает отказ стран Евросоюза присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России. Но если они согласятся последовать примеру США, то получат полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь для снятия энергетической зависимости от России.