Байден признался, что ничего не знает о своей поездке на Украину

Президент США Джо Байден признался, что не знает, посетит ли он в ближайшее время Киев. При этом ранее он заявлял о готовности отправиться в украинскую столицу с визитом. Слова главы американского государства привело агентство Reuters.

Сообщается, что по итогам мероприятия в Нью-Гэмпшире один из представителей прессы поинтересовался у президента США, согласен ли он полететь в Киев.

«Ответ: я не знаю», — сказал Байден.

Позднее он добавил, что уже бывал а Украине много раз, «просто не был там за последнее время». Официальный Киев неоднократно выражал надежду, что Байден посетит столицу Украины в скором времени.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об отсутствии планов поездки Байдена на Украину. При этом она допустила, что лично Байден готов поехать на Украину.

Издание Politico сообщало, что американские власти обсуждают вопрос отправки сотрудника администрации США на Украину. Представитель страны должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украины.