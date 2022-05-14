Байден признался, что не умеет читать мысли, отвечая на вопрос о нехватке детского питания
Джо Байден заявил, что не умеет читать мысли
Президент США Джо Байден ответил на критику американской администрации за промедление в решении вопроса нехватки детского питания. Глава Белого дома заявил, что власти страны не умеют читать мысли.
На брифинге американский лидер подчеркнул, что руководство США «движется насколько возможно быстро» с момента появления проблемы и более оперативно реагировать не способно.
«Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы», — предположил президент США.
Оппоненты демократической партии и администрации Байдена, напомнило РИА «Новости», заявляли о недостаточно быстром решении проблемы нехватки в магазинах детских смесей.
Байден указал на необходимость осторожности в контексте скорости предпринимаемых действий. Ее стоит соблюдать, поскольку вопрос касается продукции первой необходимости.
Детские смеси исчезли с магазинных полок в нескольких американских штатах. Проблема вышла на первые полосы изданий, что президент США не мог не заметить.
«Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», — сказал он, пообещав поручить работу над ситуацией профильной структуре в администрации.