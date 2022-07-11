Байден признался, что хранит дома дробовики

Четыре дробовика хранит у себя дома президент США Джо Байден. Об этом он заявил на мероприятии в честь подписания закона о новых нормах оборота оружия в стране, передало РИА «Новости».

По словам американского лидера, два дробовика принадлежат ему, остальные — его погибшим сыновьям. Байден уверяет, что хранит оружие под замком.

«Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок», — пояснил он.

В США ужесточили контроль за оборотом оружия после многочисленных случаев массовой стрельбы. Последний из таких случаев — убийство семерых человек в пригороде Чикаго. Местный житель стрелял из штурмовой винтовки по людям прямо на параде в честь Дня независимости США.