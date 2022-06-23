Байден признал ущерб от антироссийских санкций для США

Американский лидер Джо Байден признал, что США и Европа пострадали от введения антироссийских санкций. Ограничительные меры привели к резкому подорожанию топлива.

«Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин», — сказал Байден во время специального обращения к жителям страны.

При этом он добавил, что на действия России можно было закрыть глаза. В этом случае рекордного повышения цен на топливо не было бы. Но такой сценарий президент назвал неправильным.

«Считаю, что это было бы неправильно. Я думал так тогда и думаю сейчас», — заключил Байден.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В итоге в США и Европе начались экономические проблемы, вызванные нарушением логистических цепочек. Жители стран стали жаловаться на высокую стоимость топлива и продуктов питания. Западные журналисты стали писать, что теперь американцам дешевле летать на самолетах, чем ездить на собственных автомобилях.