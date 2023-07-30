Мир 30 июля 2023, 03:43 Байден признал свою седьмую внучку после четырех лет молчания People: Байден признал свою седьмую внучку Нэйви и заявил, что желает ей только лучшего РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден признал свою внучку Нэйви, родившуюся вне брака у его сына Хантера. Об этом сообщил журнал People.

Нэйви родилась четыре года назад и является седьмой по счету внучкой действующего президента США. Отцовство Хантера Байдена подтвердил ДНК-тест, сын президента решил вопрос алиментов с подавшей на него в суд матерью девочки Лунден Робертс.

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«Это не политическое, а семейное дело. Мы с (женой — прим. ред.) Джилл желаем только лучшего для всех наших внуков, в том числе Нэйви», — сказал Байден.

В прошлом году американскому лидеру уже задавали вопросы о седьмой внучке, однако глава Штатов негативно реагировал на них и уходил от ответа. Как написал Хантер Байден в своих мемуарах, свидания с Лунден Робертс проходили под действием психотропных веществ, поэтому он практически не помнит подробностей. Несмотря на это, мужчина готов принять ребенка.

Ранее сына Байдена обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконном хранении оружия. Палата представителей американского конгресса занялась проверкой его зарубежных контактов. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер не спасет собственного сына, несмотря на имеющиеся у него полномочия в части помилования за федеральные преступления.