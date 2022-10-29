Байден признал рост политического насилия в США после нападения на мужа Пелоси | 360°

Мир 29 октября 2022, 12:23 Байден признал рост политического насилия в США после нападения на мужа Пелоси Байден заявил о масштабах насилия в США из-за политики после нападения на мужа Пелоси flickr

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден после нападения на супруга спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси признал, что в стране слишком часто используют насилие из-за политических мотивов. С таким заявлением глава Белого дома выступил в штате Пенсильвания, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал PBS.

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — отметил Байден.

Реклама

Неизвестный проник в дом Пелоси в Сан-Франциско. Спикера палаты представителей Конгресса США в этот момент не было дома, нападению подвергся ее супруг Пол. Его доставили в больницу и прооперировали. В преступлении заподозрили 42-летнего Дэвида ДеПейпа, которого обвинили в попытке убийства.

Реклама

Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия, написал kp.ru. Американский лидер напомнил, что сторонники Трампа также выкрикивали: «Где Нэнси?».