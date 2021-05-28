Байден признал отставание США от некоторых стран в сфере разработок и исследований

Американский президент Джо Байден признал отставание США от некоторых стран в одной сфере. По словам главы Белого дома, Штаты отстали в сфере разработок и исследований, однако страна должна занять лидирующие позиции.

Выступая в штате Огайо, Байден заявил, что 30 лет назад США были первыми в мире по расходам на разработки и исследования. Однако, как он добавил, кто-то спорит, что вторыми.

«Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай — на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Положение страны в мире основывается на экономических преимуществах, пояснил Байден.

«Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно. Мы не можем быть позади», — заключил глава Белого дома.