Байден признал дефицит сырья на мировом нефтяном рынке
Президент США Байден сообщил о дефиците нефти на мировом рынке
Американские нефтяные компании отправили на мировой рынок большие объемы нефти, однако проблему с дефицитом сырья они не решили. Об этом на встрече с главой правительства Японии Фумио Кисидой сообщил президент США Джо Байден, написало РИА «Новости».
«США и другие страны мира выкинули на рынок огромные объемы нефти, но этого недостаточно», — заявил он.
По словам американского лидера, нынешняя ситуация с доступностью нефти на мировом рынке является плохой, что провоцирует повышение цен для конечных потребителей.
«Всего мы выделили дополнительно 257 миллионов баррелей нефти. Это помогло, но все же недостаточно», — заключил Байден.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страны «Большой семерки» должны ввести полное эмбарго на поставки российских газа и нефти в Европу.