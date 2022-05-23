Байден признал дефицит сырья на мировом нефтяном рынке

Американские нефтяные компании отправили на мировой рынок большие объемы нефти, однако проблему с дефицитом сырья они не решили. Об этом на встрече с главой правительства Японии Фумио Кисидой сообщил президент США Джо Байден, написало РИА «Новости».

«США и другие страны мира выкинули на рынок огромные объемы нефти, но этого недостаточно», — заявил он.

По словам американского лидера, нынешняя ситуация с доступностью нефти на мировом рынке является плохой, что провоцирует повышение цен для конечных потребителей.

«Всего мы выделили дополнительно 257 миллионов баррелей нефти. Это помогло, но все же недостаточно», — заключил Байден.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страны «Большой семерки» должны ввести полное эмбарго на поставки российских газа и нефти в Европу.