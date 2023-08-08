Мир 08 августа 2023, 04:29 Байден признал, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден пошутил, что понимает, как непросто чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с выигравшими прошлогоднюю мировую серию игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос». Слова Байдена привело РИА «Новости».

«Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — заявил американский президент.

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Слова Байдена предназначались менеджеру команды, 74-летнему Дасти Бейкеру. Байден заявил, что болел за Бейкера, кода тот сам играл в бейсбол. Глава Белого дома отметил, что на тот момент он был старше игрока.

Байден в последнее время часто иронизирует по поводу своего преклонного возраста, в прошлом ноябре ему исполнилось 80 и он стал старейшим президентом за всю историю США. Ранее американский лидер заявлял, что занимается политикой 200, 300 или 600 лет, но все еще в «расцвете сил».