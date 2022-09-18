Байден признал, что у США нет доказательств поставок Китаем оружия России | 360°

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Байден признал, что у США нет доказательств поставок Китаем оружия России

Президент США Байден: у нас нет свидетельств того, что Китай поставляет России оружие

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У США нет свидетельств того, что Китай поставляет оружие России, заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS. Он отметил, что предупреждал лидера КНР Си Цзиньпина о том, что страна совершит ошибку, если продолжит помогать нарушать антироссийские санкции.

Байден уточил, что беседа с Си Цзиньпином у него состоялась в феврале, после того как президент РФ посетил Пекин.

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«Вскоре после этого я звонил председателю КНР. <…>. Я сказал: „Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, <…> вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами“», — добавил он.

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Отдельно Байден отметил, что пока у США нет никаких свидетельств того, что Китай направляет «оружие или что-то еще России».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о беспокойстве США из-за сближения России и Китая. Новые переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли 15 сентября на саммите ШОС в Самарканде.

США

Джо Байден

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