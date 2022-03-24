Байден признал, что последствия санкций против РФ лягут на Европу

Санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, отразятся на Европе. В частности, они могут привести к трудностям с продовольствием. Такую проблему обсуждали лидеры G7 и НАТО, рассказал президент США Джо Байден. Его слова привел ТАСС.

«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что в мире возникли опасения возникновения продовольственного дефицита после ухода с рынка продовольствия российского и украинского производств в связи с запретом экспорта. Зависящие от импорта страны обеспокоены вопросом и уже начали искать новых поставщиков и формировать запасы. Последнее ведет к росту цен.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает введения талонов на продовольствие для бедных. Такую меру планируют ввести в случае мирового продовольственного кризиса. При этом политик подчеркнул, что подобные талоны будут действовать в том числе и для среднего класса.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия «уже фактически спал». Он призвал оперативно реагировать на происходящее в торговых сетях.