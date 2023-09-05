Мир 05 сентября 2023, 04:53 Байден признал что ему некуда идти из-за разгромившей его дом службы безопасности Байден: служба безопасности разворошила мой дом и мне некуда идти РИА «Новости»

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Мне некуда идти из-за службы безопасности, которая разворошила мой дом, заявил президент США Джо Байден в беседе с журналистами после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич. Протокол встречи опубликовали на сайте Белого дома.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день…<…> У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда», — заявил Байден.

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Президент США подчеркнул, что он не бездомный, но он не может пойти домой. На вопрос репортеров, чего он планирует достичь в Индии и Вьетнаме, американский президент ответил, что он «задерживает здесь людей».

Около 73% американцев назвали Джо Байдена старым для нового президентского срока. Его соперника из Республиканской партии Дональда Трампа сочли слишком возрастным 47% респондентов, хотя разница в возрасте составила всего три года.