Президент США Джо Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи. Такое заявление, по данным Bloomberg, он сделал в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Bloomberg со ссылкой на информированный источник уточнил, что американский президент планирует озвучить это заявление 24 апреля. По данным издания, он назовет «геноцидом» трагические события, которые произошли в 1915 году. Прошлые американские президенты избегали употреблять такое определение.

Байден и Эрдоган во время телефонного разговора также договорились встретиться в рамках саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в июне. Это сообщила пресс-службы Белого дома в распространенном сообщении.

«Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов», — процитировал ТАСС текст релиза.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме также сообщала, что Байден планирует признать геноцид армян. Свое заявление, по данным газеты, он сделает 24 апреля — в этот день в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. При этом источники уточнили, что американский лидер может ограничиться официальным заявлением — в нем не будет официального признания геноцида.