18 ноября 2023, 15:34
Байден приревновал жену к 70-летнему президенту Мексики
Президент Байден признался, что приревновал супругу к главе Мексики
Американский президент Джо Байден приревновал жену к мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщила газета Daily Mail, Байден забеспокоился, что его коллега слишком увлек супругу во время ужина.
«Ты сидел рядом с моей женой и был таким очаровательным, что я заволновался, что ты нравишься ей больше, чем я сейчас», — пошутил политик.
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Банкет проходил в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которую Байден проводил в Сан-Франциско. Леди Джилл Байден на мероприятии сидела рядом с 70-летний Лопесом Обрадором.
Во время личной встречи представители двух стран обсуждали вопросы наркотиков, иммиграции. Байден также признал необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.
Ранее последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена. Госсекретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением американского лидера.
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