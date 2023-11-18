Мир 18 ноября 2023, 15:34 Байден приревновал жену к 70-летнему президенту Мексики Президент Байден признался, что приревновал супругу к главе Мексики CNP/AdMedia

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Американский президент Джо Байден приревновал жену к мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщила газета Daily Mail, Байден забеспокоился, что его коллега слишком увлек супругу во время ужина.

«Ты сидел рядом с моей женой и был таким очаровательным, что я заволновался, что ты нравишься ей больше, чем я сейчас», — пошутил политик.

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Банкет проходил в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которую Байден проводил в Сан-Франциско. Леди Джилл Байден на мероприятии сидела рядом с 70-летний Лопесом Обрадором.

Во время личной встречи представители двух стран обсуждали вопросы наркотиков, иммиграции. Байден также признал необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.

Ранее последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена. Госсекретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением американского лидера.