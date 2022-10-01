Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд | 360°

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Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд

Президент США Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд

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Американский лидер Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства. Документ включает пункт о предоставлении Украине дополнительной помощи на сумму 12,4 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент подписал „Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023“, который <…> включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», — заявила пресс-служба.

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Ранее принятие документа одобрил Конгресс США. Закон предусматривает выделение на помощь Украине 12,4 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству страны.

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Вместе с дополнительными средствами Байдену дали возможность передать украинским властям вооружение из собственных арсеналов США. Речь идет об отправке оружия на сумму 3,7 миллиарда долларов. Так американцы решили «оказать дополнительную первостепенную поддержку Вооруженным силам Украины».

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Джо Байден

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