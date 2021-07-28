Байден принял Тихановскую в Белом доме

Президент США Джон Байден заявил, что провел встречу со Светланой Тихановской. Он принял лидера белорусской оппозиции в Белом доме.

Байден написал в своем Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской. Американский лидер принял ее в своей вашингтонской резиденции в среду утром.

«США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобъемлющим правам человека», — написал хозяин Белого дома.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии ранее прибыла в США по приглашению Госдепа. Ее визит продолжается уже вторую неделю. Тихановская уже успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его помощниками Викторией Нуланд и Дереком Шолле, а также другими представителями власти, сенаторами и конгрессменами.

Тихановская встретилась и с белорусской диаспорой в Нью-Йорке. Она рассказала им, что власти США не дали четких обещаний насчет введения санкций против Белоруссии.

Ранее Тихановская призналась, что считает ошибкой свой отъезд из Белоруссии на фоне протестов. Она сказала, что сейчас поступила бы иначе в такой ситуации.

Политолог Сергей Марков ранее в беседе с «360» заявил, что Тихановская рассчитывает на поддержку Байдена, так как только он может помочь белорусской оппозиции.