Байден примет участие в Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден выступит на Генеральной Ассамблее ООН на грядущей неделе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — передал RТ заявление пресс-службы.

Ранее крупный природный пожар произошел в Калифорнии. В связи с этим президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии. Политик распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара «Калдор».