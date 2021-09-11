Байден прилетел в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден и первая леди прилетели в Нью-Йорк, где чета примет участие в памятных мероприятиях в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома написал ТАСС.

Борт № 1 зашел на посадку в аэропорту Ла-Гуардиа около 03:50 по московскому времени. Байден вместе с женой сошел с трапа и отправился в Манхэттен, где сегодня пройдет траурная церемония. Она состоится у мемориала жертвам терактов 11 сентября.

После церемонии американский лидер отправится в Шанксвилл, штат Пенсильвания, а потом посетит пригород Вашингтона.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» 11 сентября 2001 года угнали четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни-близнецы в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде столицы. Четвертый разбился в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.

Ранее журналист Первого канала Антон Верницкий, который в день терактов в США готовил сюжеты для программы «Время», поделился с «360» своими воспоминаниями о трагедии.